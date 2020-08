Anche quest’anno in occasione del Ferragosto ci prendiamo qualche ora di riposo, ma come sempre terremo un occhio aperto sulla cronaca, per aggiornarvi in caso di notizie particolarmente rilevanti. Sperando che, al contrario, questo 15 agosto 2020 scorra via tranquillo e sereno per tutti.

L’appuntamento con Valsassinanews, LeccoNews, Ballabio News, Lario News, Civate News, il Canturino e Il Fascino degli Intellettuali è per domenica 16 agosto: giusto il tempo di ripigliarci dalle feste. Nel frattempo rimangono aperti i nostri spazi su Facebook: quello principale di LeccoNews con i suoi 16.000 “likers”, la pagina di Valsassinanews (14mila) e le altre, con commenti e aggiornamenti.

Buon Ferragosto a tutti!