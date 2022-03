LECCO – Sabato 19 febbraio personale della Polizia di Stato – Squadra Volanti ha proceduto all’arresto di un uomo resosi responsabile del reato di furto aggravato.

Verso le 6 della mattina veniva segnalato un individuo intento a danneggiare il distributore automatico di tabacchi nella galleria che collega il piazzale della stazione con via Volta. I poliziotti lo hanno colto sul fatto mentre tentava di impossessarsi dei soldi e dei tabacchi custoditi all’interno del distributore, danneggiato utilizzando un tira acqua.

L’uomo è stato arrestato, ed era già responsabile, poche ore prima, del danneggiamento di un ciclomotore posteggiato nella vicina via Sassi, episodio per il quale gli stessi agenti avevano già proceduto a denunciarlo in stato di libertà.

Nei confronti del reo è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere ed è stato condotto nella casa circondariale di Pescarenico.