LECCO – Si avvicina il secondo e ultimo fine settimana dell’iniziativa gratuita “Day camp” promossa dal Comune di Lecco insieme alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e Lick Lake sport and events nell’ambito del Patto per una Comunità Educante, con l’obiettivo di valorizzare le montagne di Lecco e avvicinare i giovani e loro famiglie alle bellezze naturali di cui la montagna è ricca.

Un nuovo weekend di sport con proposte di trekking, orienteering, bouldering, slackline e parkour per ragazzi dai 13 ai 18 anni sabato 24 e domenica 25 luglio ai Piani d’Erna.

Per partecipare è necessario iscriversi, alla singola giornata oppure alla due giorni, scrivendo a lakesmilecamp@gmail.com oppure telefonando al numero 340 2969531. Il ritrovo è fissato per le ore 8:30 di sabato e di domenica al piazzale della funivia, mentre il ritiro dei ragazzi è previsto per le 17. I ragazzi dovranno portare il pranzo al sacco e un cambio e in caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.