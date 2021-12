LECCO – Il segretario comunale Sandro De Martino, “in seguito a recenti contingenze di carattere personale, che rendono necessaria una nuova rimodulazione del suo impegno professionale”, ha comunicato al sindaco di Lecco Mauro Gattinoni di rinunciare al proprio incarico.

“Ringrazio il dott. De Martino per la professionalità e la competenza dimostrata, non solo in questo anno di stretta collaborazione, ma per il periodo dal 2017 a oggi, anni in cui da Segretario ha operato per una profonda rivitalizzazione della struttura comunale – ha commentato il sindaco -. A lui va un sentimento unanime di stima da parte di quest’Amministrazione, oltre che mio personale”.

De Martino proseguirà pertanto il solo incarico di segretario generale della Provincia di Monza, impegno che da anni manteneva in convenzione con il segretariato del Comune di Lecco.