LECCO – All’Istituto Fiocchi gli esami finali del primo corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) sulla deformazione plastica degli acciai, che non poteva che svolgersi nel territorio lecchese.

I primi nove studenti/apprendisti che hanno portato a termine il percorso, iniziato a novembre 2022, si vedranno riconosciuta la qualifica di Tecnico Specializzato nell’installazione, conduzione e manutenzione di impianti 4.0 per la deformazione plastica, il cui certificato, equivalente al IV livello EQF del sistema delle qualifiche europee, sarà rilasciato da Regione Lombardia.

Il progetto, il cui capofila è l’I.S.S. Fiocchi di Lecco, ha visto impegnati Università, istituti tecnici ed enti di formazione del territorio, affiancati dalle più solide e lungimiranti realtà aziendali nella filiera degli acciai, che insieme a RoadJob hanno collaborato alla sua progettazione e realizzazione.

“Il nostro Istituto sta investendo molte energie in questo tipo di percorsi di formazione post-diploma, che coniugano le politiche dell’istruzione, della formazione e del lavoro con quelle industriali, allo scopo di diffondere la cultura tecnica e scientifica che costituisce il fondamento della nostra offerta formativa” commenta il preside dell’Istituto Fiocchi, Gianluca Mandanici.

Questi percorsi formativi ad alta specializzazione sono rivolti ai giovani in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale (quarto anno IeFP regionali) e rappresentano una modalità di accesso al mondo del lavoro sempre più diffusa e ricercata, ripresa anche nel P.N.R.R. e prevista nei piani Regionali a sostegno delle politiche attive per il lavoro e l’occupazione.

La stessa riforma degli istituti tecnici, in discussione proprio in queste settimane, muove in questa direzione, prevedendo maggiore integrazione tra gli Istituti professionali statali, i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts), gli Istituti regionali di istruzione e formazione professionale (IeFp), e gli Istituti tecnologici superiori (Its Academy), di uno stesso territorio.

“Il percorso proposto da RoadJob muove dalle concrete necessità delle aziende coinvolte e lo sforzo comune dei vari soggetti che confluiscono nella nostra realtà ha come obiettivo ultimo la valorizzazione del territorio in cui operiamo e la tutela del patrimonio culturale che lo contraddistingue. L’aver portato a termine questo corso IFTS sulla Deformazione Plastica degli Acciai, primo in Italia, è per noi motivo di orgoglio e punto di partenza per nuove sfide” ribadisce Primo Mauri, presidente dell’associazione RoadJob.

La seconda edizione del corso è già ai blocchi di partenza: l’Istituto Fiocchi sarà nuovamente capofila, con una nuova compagine di aziende di eccellenza che aprono le loro porte alla formazione in apprendistato. Per maggiori informazioni potete scrivere a staff@roadjob.it oppure visitare la pagina dedicata.

CHI SIAMO

RoadJob è un’associazione non profit che promuove l’innovazione e il cambiamento, per una nuova relazione tra territorio e industria, e che dal 2019 riunisce oltre 40 partner tra aziende di eccellenza, scuole ed enti di formazione con aule e laboratori all’avanguardia, le migliori agenzie per il lavoro italiane, società di servizi e liberi professionisti. L’obiettivo è quello di restituire valore al territorio colmando il gap creato dallo skill-mismatch, conferendo attrattività tra i giovani nei confronti del settore industriale e fornendo alle aziende personale adeguatamente formato.