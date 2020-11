LECCO – Il derby tra Pro Sesto e Lecco è sicuramente uno dei match di cartello della 13ª giornata del girone A di Serie C, perché si affrontano due squadre che arrivano da risultati importanti e che si stanno ritagliando uno spazio ai vertici della classifica. I milanesi sono una vera e propria rivelazione del campionato e arrivano da un successo importante per 2-0 sul campo della Pro Vercelli.

Mister Gaetano D’Agostino in conferenza stampa presenta così il match di domani: “Dovremo essere bravi ad affrontare questa partita in maniera diversa rispetto alle altre perché dobbiamo essere anche noi molto aggressivi. La Pro Sesto è una squadra che pressa alta, che cerca di sporcare tutti i palloni e domani sarà una lotta che andrà vinta con agonismo e mettendo un qualcosa in più di aggressività per far emergere le nostre qualità. Marzorati e Cauz giocheranno, Iocolano sta bene e martedì rientrerà con il gruppo per essere a completa disposizione. Inutile portarlo domani in panchina e rischiarlo. Anche Kaprof può essere della partita”.

“La Pro Sesto – continua D’Agostino – è una rivelazione e domenica farò i complimenti a mister Parravicini, perché è una squadra che sa gestire la partita e la interpreta bene. Contro la Pro Vercelli ha fatto una partita di attesa e ha saputo attaccare. Dovremo aspettarci un match tosto, ma lo stesso discorso varrà anche per loro, perché noi viaggiamo con una media di due gol fatti a partita. Esigo dai ragazzi l’agonismo e chi giocherà domani dovrà correre al massimo sin dal primo minuto”.

La probabile formazione (3421): Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Cauz; Nesta, Bolzoni, Marotta, Giudici; D’Anna, Mangni; Capogna.