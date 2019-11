LECCO – Depositata all’ufficio delle esecuzioni immobiliari del tribunale di Lecco l’istanza di pignoramento della casa di via Cattaneo 65 a Lecco dell’ex governatore della Regione Roberto Formigoni. Il deposito fa seguito al provvedimento della Corte dei Conti della Lombardia in margine al processo per il caso Maugeri nel quale sono stati condannati lo stesso Formigoni, gli ex vertici della Fondazione Umberto Maugeri e Costantino Passerino, Pierangelo Daccò e l’ex assessore regionale Antonio Simone. I cinque sono stati chiamati al risarcimento del danno erariale quantificato in 47 milioni e mezzo a favore della Regione Lombardia. Della cifra complessiva, l’ex ‘Celeste’ deve pagare 5 milioni.

La casa di famiglia Formigoni in via Cattaneo a Lecco ha un valore catastale di poco inferiore ai due milioni. Per l’ex Governatore, condannato a 5 anni di carcere e attualmente ai domiciliari, è già stato avviato il sequestro cautelativo dell’immobile di proprietà nel centro storico di Sanremo; bloccati inoltre tre conti correnti.

La Corte dei Conti ha accolto la richiesta della Procura, dopo l’accertament dell’esistenza “di un complesso sistema illecito e di una rete di società italiane ed estere costituenti il tramite per drenare elevati importi di denaro, erogati alla Fondazione Maugeri dalla Regione Lombardia a titolo di remunerazione delle cosiddette funzioni non tariffabili sanitarie e definito in 47 milioni e mezzo”.