LECCO – Nello scorso fine settimana i Carabinieri della Stazione CC di Lecco hanno arrestato O. F., 31enne del luogo di origini marocchine noto alle Forze di Polizia, “in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, dovendo espiare 5 anni e 7 mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione, commessi in Lecco rispettivamente nel 2009 e nel 2011, nonché per falsa testimonianza, commessa a Milano nel 2013″.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla casa circondariale di Lecco, a disposizione dell’autorità giudiziaria.