LECCO – Una squadra ‘Saf’ composta da tre operatori del Comando di Lecco dei Vigili del Fuoco è intervenuta questo pomeriggio alle 17 per soccorrere una persona in difficoltà nei pressi del Rifugio Cavagiozzo in località Deviscio.

Dopo aver raggiunto la persona, la squadra ha provveduto a trasportarla a valle utilizzando un fuoristrada e l’ha consegnata ai sanitari per le cure del caso.

RedCro