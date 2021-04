LECCO – Programmata alle 20:45 di domani, venerdì 23 aprile, l’Assemblea Ordinaria Intermedia del Gruppo Comunale Aido di Lecco, convocata dal presidente Giuseppe Larosa.

A causa delle restrizioni previste dalla legge per contrastare la diffusione del Covid-19, l’incontro si svolgerà online sulla piattaforma Google Meet. I soci interessati a partecipare possono richiedere il link d’accesso inviando una mail all’indirizzo: aidocomunalelecco@gmail.com.

“Nonostante i problemi causati dalla pandemia, l’Aido tiene alta l’attenzione sulla necessità di diffondere la cultura della donazione per dare speranza di vita alle tante persone che soffrono e che sono in lista d’attesa negli ospedali per un trapianto” spiegano i membri dell’associazione.

“Non appena le condizioni lo permetteranno e lasceremo, finalmente, alle spalle questo tragico periodo legato alla pandemia, l’Aido ritornerà con i suoi volontari ad organizzare iniziative pubbliche nelle piazze e nelle scuole per informare e sensibilizzare i cittadini sui valori, alti, del dono e della solidarietà” concludono.