DINAMICHE DEMOGRAFICHE E SCUOLA: A LECCO IL REPORT DELLA PROVINCIA

LECCO – Mercoledì 11 settembre alle 15:30, nella sala don Ticozzi in via Ongania 4 a Lecco, la Provincia di Lecco, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Lecco, presenterà la prima edizione del Report Dinamiche demografiche e conseguenze per la popolazione scolastica, a cura di PTS di Milano.

L’incontro è convocato per condividere alcune riflessioni sulle tematiche dell’offerta formativa, dell’orientamento e del lavoro anche in relazione ai dati analizzati sulle dinamiche demografiche del territorio lecchese.