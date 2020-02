LECCO – Si susseguono in queste ore news in merito al Coronavirus con ripercussioni su diversi ambiti della società. Dalle ultime notizie sullo stato di salute persone a rischio alle informazioni di servizio, in questa pagina costantemente aggiornata troverete tutto ciò che è necessario sapere.

Ore 16.00: Dogane. Nessun problema alla frontiera con il canton Grigioni.

Ore 15.20: Cambiano gli orari degli autobus con la cancellazione delle corse scolastiche

Ore 14.55: Dal 24 al 28 di febbraio sono annullati tutti gli eventi organizzati dalla Camera di Commercio di Como-Lecco. Inoltre, al fine di ridurre i tempi di permanenza presso gli sportelli si invita l’utenza ad accedervi esclusivamente per urgenze, e ad utilizzare in via prioritaria i servizi on line (servizionline.co.camcom.it) e il canale contact center al numero 848800949. Per tutte le ulteriori richieste è possibile rivolgersi al centralino (Como: 031 256.111 oppure Lecco: 0341 292.111).

Ore 14.45: Le sedi e i servizi di Cgil, Cisl e Uil di Lecco sono aperte: Consapevoli del ruolo e servizio pubblico e sociale svolto, in questa fase invitiamo le persone a recarsi nelle nostre sedi secondo gli appuntamenti già fissati e per pratiche urgenti.

Ore 14.35: L’Avis scrive ai donatori di sangue: non fermatevi

Ore 14.00: Ai Piani di Bobbio nessuna necessità di isolamento: impianti aperti anche nei prossimi giorni

Ore 12.00: Prime testimonianza da Bellano di truffatori con la scusa del Coronavirus: finti tamponi porta a porta

Ore 11.30: Il punto sanitario nel lecchese: una famiglia isolata in Valsassina, in Brianza studenti dell’agrario di Codogno sotto osservazione.

Ore 10.00: Ats Brianza informa: Per qualsiasi necessità inerente l’ attività del proprio medico di medicina generale o pediatra (visita, prescrizioni, giorni di malattia…) l’accesso all’ambulatorio deve avvenire solo dopo contatto telefonico. Il medico, qualora lo ritenesse necessario, comunicherà all’assistito le modalità di accesso (giorno e ora). Anche per il servizio di continuità assistenziale (ex guardia medica) è necessario il contatto telefonico prima di recarsi in ambulatorio.

Ore 9.40: In conformità alle disposizioni della diocesi, anche l’appuntamento di lectio divina che doveva svolgersi nella Cappella dell’Ospedale Manzoni a Lecco mercoledì 26 è annullato.

Ore 9.30: La Direzione Regionale Lombardia dell’INPS da lunedì 24 febbraio e sino a nuova comunicazione ha disposto per tutto il territorio della Lombardia la sospensione di tutte le visite mediche presso i centri medico-legali, delle visite medico-fiscali e le attività di relazioni con il pubblico che contemplino il contatto fisico con gli utenti. È possibile rivolgersi al call center 803164 da fisso o 06164164 da cellulare. Sarà attivato un numero dedicato, reso pubblico all’utenza.

Ore 9.00: Dalla Valtellina si attendono i risultati dei tamponi sui ragazzi a rischio contagio

LE DECISIONI DI DOMENICA SERA