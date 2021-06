ULTIM’ORA/COMO – Il Pubblico Ministero di Lecco Andrea Figoni (a destra) ha richiesto oggi quattro condanne per gli imputati del processo – oggi in aula a Como – per il crollo del ponte di Annone Brianza sulla SS36, che alle 17.15 del 28 ottobre 2016 causò la morte del civatese Claudio Bertini e gravi danni materiali.

Le richieste: 4 anni a Giovanni Salvatore (Anas) e Andrea Sesana dell’amministrazione provinciale di Lecco; tre anni e sei mesi per l’ex dirigente della Viabilità, sempre della Provincia di Lecco, Angelo Valsecchi (foto sotto); due anni a Silvia Garbelli (Provincia di Bergamo).

Complessivamente dunque oltre 13 anni di carcere per i 4 imputati del crollo del cavalcavia sulla Super.

Il giudice Enrico Manzi ha fissato la discussione con le arringhe difensive per il prossimo 19 luglio.

