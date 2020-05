LECCO – Duecento bellissimi disegni, prodotti da bambini e ragazzi delle scuole primarie e medie della provincia. Grande successo per il concorso di pittura online a premi per bambini della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria di primo grado, residenti oppure frequentanti una scuola della Provincia di Lecco. La proposta lanciata dal Wwf in collaborazione con il Parco Regionale del Monte Barro, nata con l’intento di trovare un modo divertente per sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della natura che ci circonda, ha raccolto in pochi giorni duecento partecipanti, provenienti da decine di scuole del territorio.

Tema del concorso sono stati gli animali selvatici che, in questi ultimi tempi di rallentamento delle attività umane, si sono riavvicinati alle nostre città. Sul sito del Wwf sono così arrivati bellissimi disegni di caprioli e volpi, ricci e farfalle, salamandre ed aironi…

Tutte le opere sono state divise in tre categorie: una riservata ai bimbi delle prime due classi della primaria, una per quelli di terza, quarta e quinta, una riservata infine ai più grandicelli della scuola media. Particolarmente impegnativo il compito della giuria che per ogni categoria ha stilato una classifica con i dieci disegni più apprezzati, i primi tre saranno premiati con un’iscrizione annuale al Wwf e un libro del Parco Regionale Monte Barro, partner dell’iniziativa. Tutti comunque riceveranno un attestato di partecipazione realizzato appositamente per il concorso.

“Una grandissima soddisfazione – secondo Lello Bonelli, presidente Wwf Lecco- Non pensavamo di avere così numerosi partecipanti in pochi giorni ed è stato un bell’impegno gestire il flusso di files in arrivo sul nostro sito. Avremmo voluto premiare tutti i piccoli autori, non solo per i bellissimi disegni, ma soprattutto per ringraziarli del messaggio di speranza che ci hanno trasmesso. Ora vediamo, se la situazione Coronavirus si andrà normalizzando e le condizioni ce lo permetteranno, ci piacerebbe provare a organizzare un’esposizione, magari all’aperto, per permettere a un più vasto pubblico di ammirare tutti i piccoli capolavori che abbiamo ricevuto”.

Ecco la classifica completa per ciascuna categoria:

Le classifiche e le immagini dei premiati sono pubblicate sul sito WWF Lecco: https://wwf.lecco.it/classifiche-disegni-2020.