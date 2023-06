COLLE BRIANZA – Riprese in forze alle 5 di questa mattina le ricerche dell’uomo di 70anni di cui si sono perse le tracce a Colle Brianza e nelle aree del monte San Genesio.

Per i Vigili del Fuoco è in azione personale TAS (topografia applicata al soccorso) per pianificare e gestire le zone di ricerca, specialisti SAF per le ricerche in zone impervie e sei squadre dei pompieri con altrettanti mezzi.

Seguiranno aggiornamenti.