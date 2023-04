LECCO – Disposta la perizia psichiatrica nei confronti di A. B., senzatetto, originario dell’Ucraina, che si è reso protagonista di numerosi episodi di violenza e molestie nel centro storico di Lecco.

Il 50enne era finito in carcere per i reati commessi, in particolare nella zona del lungolago, nelle vie del centro e nei pressi del Palazzo delle Paure dove abitualmente trascorreva le ore serali e la notte.

Venne arrestato dagli agenti della Questura di Lecco nella primavera del 2022 per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento e condannato a due anni di carcere, oltre all’espulsione dall”Italia.

Oggi il giudice del tribunale di Lecco Paolo Salvatore ha disposto una perizia sul 50enne con l’incarico affidato allo psichiatra Mario Lanfranconi.

A.Pa.