LECCO – In ottemperanza al decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021, che dispone il divieto di svolgere eventi, feste e concerti che comportano assembramenti in spazi all’aperto, il Comune di Lecco, in accordo con il Prefetto Castrese De Rosa e a seguito della riunione della scorsa settimana del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica comunica l’annullamento dello spettacolo pirotecnico sul lago, previsto per la notte di venerdì 31 dicembre e della Festa della Befana, in programma giovedì 6 gennaio.

“Ci rammarica dover comunicare questa decisione, che è stata ponderata sino all’ultimo da parte di tutti i soggetti coinvolti, ma a seguito dell’entrata in vigore del suddetto decreto – afferma il vicesindaco e assessore alla Cultura Simona Piazza -, non solo per il rispetto dello stesso, ma con l’obiettivo prioritario di tutelare la salute e l’incolumità dei nostri cittadini, riteniamo opportuno l’annullamento di questi due eventi, confermando invece che verranno realizzate tutte le iniziative previste nei musei e nelle sale di spettacolo, compreso il concerto di Capodanno. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i soggetti coinvolti per la costruttiva collaborazione”.