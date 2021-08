LECCO – Finita con una vittoria la prima amichevole ufficiale della stagione 2021-2022 per i blucelesti che si sono imposti sull’Atalanta Primavera con un gol del nuovo acquisto Erald Lakti al minuto 62 dopo una bella azione in ripartenza.

Mister Zironelli ha schierato i suoi con un 3-4-2-1, molto offensivo e bello da vedere, concedendo minuti praticamente a tutti i giocatori della rosa tra prima e seconda frazione.

Le dichiarazioni del tecnico blucelesete sulla gara: “Abbiamo fatto una bella prestazione, facendo 45 minuti a manetta come avevo chiesto e nessuno si è risparmiato; sono soddisfatto era quello che volevo. Abbiamo creato tanto, ci è mancata un pò di precisione nell’ultimo passaggio e sotto porta ma dobbiamo lavorare ancora, l’importante è mettere benzina nel serbatoio per restare sempre su ritmi alti. Ho trovato tanta disponibilità da parte dei ragazzi e i risultati li vedono anche loro, le linee di passaggio sono state bellissime. Adesso avremo ancora dei test amichevoli che saranno importanti come quello di oggi. Speriamo che per Galli non sia nulla di grave”.