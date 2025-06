DOMANI A LECCO IL FESTIVAL DELLA SPERANZA PER I GIOVANI DEL GIUBILEO

LECCO – Domani, sabato 21 giugno, Lecco si trasformerà in un grande palcoscenico di luce, musica e testimonianze per accogliere il Festival della Speranza, un evento pensato dai giovani per i giovani, con il titolo evocativo Chiamati a guardare in alto. Dalle 17 alle 23, il cuore della città e il suo lungolago saranno animati da incontri, workshop, mostre, sport di strada e momenti di preghiera, in un clima di festa e riflessione per cui gli organizzatori hanno invitato alla lettura di diversi testi significativi.

Il momento centrale sarà la consegna del mandato ai giovani ambrosiani in partenza per il Giubileo dei Giovani a Roma e per esperienze estive di volontariato e missione, in Italia e all’estero. A presiedere la cerimonia sarà l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, che guiderà una suggestiva preghiera dal lago, a bordo di una tradizionale Lucia, simbolo della città e omaggio ai Promessi Sposi.

Tra gli ospiti attesi sul palco di piazza Garibaldi: don Claudio Burgio con i ragazzi di Kayros, don Mattia Ferrari di Mediterranea Saving Humans e giovani rappresentanti di ACLI, Sant’Egidio e Libera. Non mancheranno momenti musicali con cori come Shekinah ed Elikya, e l’esibizione del toccante Violoncello del Mare, costruito con il legno delle barche dei migranti dai detenuti del carcere di Opera.

Il Festival è promosso dalla Diocesi di Milano, in collaborazione con Caritas Ambrosiana, PIME, CSI Milano, il Comune di Lecco e le Comunità Pastorali cittadine. Un’occasione per riscoprire il valore della speranza come forza collettiva, capace di unire generazioni e comunità.

Un evento che non solo celebra l’inizio dell’estate, ma invita tutti a sollevare lo sguardo e credere in un futuro più giusto e accogliente.