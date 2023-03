LECCO – “Una partita difficile, che dobbiamo cercare di vincere. Domani sera nessuno va in B e nessuno viene tagliato fuori, il campionato è ancora lungo…”.

Mister Luciano Foschi getta acqua sul fuoco in vista del delicatissimo match di domani ricordando però che “Lecco-Feralpi significa migliore squadra in casa contro migliore in trasferta” e che “dovremo tenere i ritmi alti se vogliamo fare risultato”:

Davanti, condizione migliore di Pinzauti e Buso, “in più recuperiamo Mangni, Bunino è in crescita e può dare il suo contributo ma dobbiamo essere più offensivi anche con i centrocampisti” conclude l’allenatore bluceleste.

