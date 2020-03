LECCO – Una domenica pomeriggio “normale” in un periodo che di normale non ha proprio nulla. Una Lecco desolata, cupa, con tante saracinesche abbassate e pochi civili per strada.

È questo il quadro della città che emerge dal nostro sopralluogo di oggi. È vero, con tutte le restrizioni adottate c’era da aspettarselo, ma fa comunque uno strano effetto vedere il centro così.

Ovviamente è una solitudine che non fa male, anzi. Le poche anime incontrate dimostrano come le persone abbiano appreso la gravità della situazione, rispettando il decreto dello “state a casa!”

I luoghi simbolo della città stanno in silenzio: dalla stazione al lungolago, passando per le piazze principali, tutti sotto l’attento occhio delle forze dell’ordine.

È grazie a questo sforzo collettivo che Lecco, la Lombardia e l’Italia si rialzeranno.

G.G.