LECCO – Per consentire lo svolgimento della Polimirun Winter 2021, la manifestazione podistica promossa dal Politecnico di Milano attraverso la SSD Polisportiva Politecnico e patrocinata del Comune di Lecco che si svilupperà nel centro cittadino e nei rioni lungo un anello di 10 km con partenza e arrivo al campus accademico di via Ghislanzoni, domenica 7 novembre saranno in vigore alcune importanti modifiche temporanee alla viabilità.

Dalle 7 alle 14 è istituito il divieto di transito veicolare in via Ghislanzoni, nel tratto compreso tra via Amendola e via Como, con divieto di sosta (con rimozione forzata ambo i lati) nel tratto compreso tra via Amendola e via Arlenico (esclusi i veicoli muniti di pass). Dalle 7 alle 12.30 divieto di sosta con rimozione forzata in via Palestro dal civico n. 24 all’intersezione con via Papa Giovanni XXIII lato civici pari e dalle 10 alle 12.30 divieto di transito veicolare su tutte le strade interessate dal passaggio della competizione limitatamente al tempo necessario al passaggio dei partecipanti (sotto la mappa). Nella stessa fascia oraria divieto di transito veicolare anche in via Monsignor Moneta, via Fogazzaro, via Palestro, nel tratto compreso tra via Papa Giovanni XXIII a piazza Dell’Oro, e via Arlenico.

Il percorso della Polimirun Winter 2021