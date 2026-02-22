DON GIOVANNI MEDITA NELLA DOMENICA ALL’INIZIO DI QUARESIMA

Mette conto anzitutto collocare questo racconto di Matteo nel contesto storico: subito dopo che Gesù, con il battesimo nel Giordano, si è sobbarcato della fragilità umana, è “condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo”.

È lo Spirito che conduce nel deserto – il luogo della tentazione-formazione del popolo di Dio – perché il Signore Gesù ripercorra e superi l’antica, simile esperienza.

Allo schiudersi dei cieli al battesimo, Gesù era solennemente proclamato Figlio di Dio, le tentazioni calcano su questo: “Se tu sei Figlio di Dio”, l’incalza il diavolo. Gesù è invitato a profittare della sua potenza divina per il suo compito. Non ci meraviglieremmo trasformasse in pane le pietre o che angeli sostenessero miracolosamente dalla caduta il suo corpo, ma sarebbe un rinunciare alla sua umanità nella quale ha assunto, per innalzarla a salvezza, la debolezza peccatrice dell’umanità intera: Gesù non rinuncia al suo essere uomo, all’esperienza – per noi impensata – dell’incarnazione, dell’assumere pienamente l’umano insieme col divino nell’unicità della sua persona.

È l’uomo Gesù che vince il diavolo rinunciando ai mezzi mondani (specificatamente nella terza tentazione) pure sempre rimanendo fedele al mandato del Padre e all’immersione significata dal battesimo; è da notare, sempre con riferimento alla Parola e con una significativa concordanza con l’esperienza antica del popolo d’Israele dei quarant’anni nel deserto.

“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” richiama ciò che, secondo il Deuteronomio, nutre profondamente l’uomo ma insieme, nell’antica storia del popolo, evoca l’Esodo della manna e delle quaglie.

Anche la seconda risposta del non porre a “prova il Signore Dio tuo”, non solo rintuzza la proposta diabolica con richiamo al salmo 90/91, rievoca l’antica tentazione di Massa e Meriba. Né è da meno il terzo richiamo alla Legge del Deuteronomio, che respinge l’adorazione del diavolo-mondo (“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”) e insieme ci fa ricordare l’idolatrico vitello d’oro, sempre dell’infelice esperienza dell’Esodo.

Dove l’antico Israele aveva fallito, il Signore Gesù ha vinto ogni prova, ogni tentazione e ci sta davanti come esempio. Anche noi tanto spesso siamo tentati e chiamati alla prova, ci è istintivo credere di potervi rispondere a partire dalle nostre risorse, con le nostre forze, così lasciamo in disparte Dio quasi superfluo alla nostra umanità.

Il racconto di Matteo ci mette davanti Gesù, il suo riferirsi alla Parola: nella prova, possa diventare vera risorsa anche per noi, perché, interiorizzata, diventi aiuto, fin intima presenza del Signore.

Don Giovanni Milani