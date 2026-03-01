DON GIOVANNI MEDITA NELLA DOMENICA DELLA SAMARITANA

La domenica della Samaritana ci sollecita in molti modi, infatti il racconto ci è offerto non come semplice narrazione delle vicende del Signore, ma in una singolare ricchezza di simboli ed in itinerario di conoscenza dello stesso Signore Gesù e della sua opera.

In quella terra arida, l’acqua è ricchezza, qui ci è addirittura proposta nella duplice forma della morta riserva del pozzo (segno dell’AT) e della vivacità della fonte (la grazia, anche specificamente battesimale) che anzi “diventerà … una sorgente d’acqua viva che zampilla per la vita eterna”. La tematica della grazia del battesimo è evidente. Ricordiamo che i testi quaresimali ci sono consegnati dall’antico quando la stessa quaresima era cammino catecumenale alla Pasqua nel battesimo; ora ci è riproposta come riflessione sulla nostra condizione di battezzati.

La sete è certamente presente nel Signore Gesù come nella Samaritana, che (fuori del tempo d’abitudine) va ad attingere, ma ancor più è simbolicamente allusa come desiderio profondo che si manifesta nella richiesta di Gesù con quel: “Dammi da bere”; pure, a seguire il racconto vi è richiamo più vivo e profondo, quando vediamo che sia l’uno che l’altra non bevono, ma mostrano preoccupazione diversa da quella materiale: il desiderio vivo, nel Signore, per quell’anima e, nella donna, di comunicare notizia dell’incontro luminoso che apre nuove prospettive di vita.

È utile a noi tutti ripercorrere l’itinerario di conoscenza del Signore Gesù, come Messia e Salvatore, che la delinea pagina, per farne richiamo di fede.

Provo a percorrerlo spezzettando il complesso intreccio dei dialoghi e ripescando dalla narrazione solo frasi salienti consegnandone la sequenza alla nostra riflessione.

Propone il Signore alla donna, piuttosto distaccata ed irridente: “Se tu conoscessi chi è che ti dice: «Dammi da bere». Ma è poi lei a riconoscere: «Signore vedo che tu sei un profeta». Ancora la donna: «So che deve venire il Messia» e Gesù: «Sono io che ti parlo». S’è mosso qualcosa di profondo nel cuore della Samaritana a farla inaspettatamente apostola: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto ciò che ho fatto. Che sia il Messia?». Per arrivare a poter far nostra l’affermazione di fede degli abitanti di Sicar: «Noi sappiamo che costui è veramente il salvatore del mondo».

Il testo è davvero ricco e complesso, non manca neppure la tematica religiosa sul contrapposto luogo di culto che la Samaritana – a distogliere attenzione dagli argomenti scottanti della propria condotta morale – propone al Signore e che Gesù trasforma, anche per noi, in riflessione teologica sull’adorazione vera, non di religiosità esteriori, piuttosto “in spirito e verità”. Non è più il culto antico dell’ossequio formale alla Legge in segni rituali, è l’”ora” della salvezza che reca il Cristo di Dio, il Signore Gesù.

Don Giovanni Milani