DON GIOVANNI MEDITA NELLA PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Le ultime due domeniche prima della Quaresima ci preparano a quel tempo così particolare con la riflessione sulla misericordia del Signore: la sua clemenza, il suo perdono. Vorrei facessimo attenzione alle dinamiche della narrazione evangelica che paiono riprodurre un fatto di quella grossolanità montante in violenza tanto corrente nel nostro tempo malato che centra tutto su sé stessi, sul proprio giudizio, sui propri interessi. Il Signore Gesù attorniato da “tutto il popolo”, come d’abitudine, insegna nel tempio; irrompono scribi e farisei che, con le loro intenzioni menzognere interrompono l’insegnamento al popolo del Signore e conducono “una donna sorpresa in adulterio” (sola?). Pare proprio scena dei nostri giorni dove la rozzezza prepotente si sente padrona d’ogni cosa: questi si pretendono padroni della Legge e fin di quella povera donna usata (quanto la Legge) “per mettere alla prova e per accusare” Gesù.

Ma Gesù non pare dar attenzione alle loro accuse che mettono in ballo la Legge per le loro trame, si china invece – lo fa per due volte – scrivendo a terra col dito mentre gli accusatori, fattisi largo tra il popolo in ascolto, stanno lì ritti protervamente in piedi. Qualche commentatore legge qui gesto profetico del Signore: quel mimare scrittura è richiamo al dito di Dio che, per due volte, al Sinai traccia le Dieci Parole sulle tavole dopo che Mosè le abbia infrante per il peccato del popolo. Gesù dà così interpretazione della Legge come misericordia, donata e ridonata, infatti non si annulla l’Alleanza per il peccato commesso, ma è rinnovata.

Gesù non nega la trasgressione e il peccato, sa che ha bisogno di perdono più che di condanna e invita a interpretare la Legge senza piegarla alle proprie torve intenzioni ed esclama: “Chi è senza peccato, getti la pietra”. Il Signore riconosce il peccato della donna e il dettato della Legge, sollecita però la coscienza degli accusatori, a far riflessione sulla propria condizione e alla onestà con sé stessi. Non condanna l’adultera né condanna gli scribi e i farisei che la pongono strumentalmente in accusa: Richiama entrambi a giustizia: sia gli accusatori (che guardandosi dentro se ne vanno) sia la donna, esortandola a “non peccare più”. L’insegnamento per noi, per i nostri giorni è ricco. Ci dice della “clemenza” del Signore, per esprimerci con la liturgia, ci esorta così alla fiducia nei suoi confronti: non ama certo puntare il dito accusatore e di condanna, invita piuttosto a ravvedimento e giustizia.

È bene anche considerare il silenzio chinato di Gesù e quelle arroganze a pretesa di condanna. È subito invito per noi a promuovere riflessione, considerando la debolezza morale ch’è tanto facile si annidi anche nei nostri giudizi sugli altri senza osservare il peso della nostra fragilità.

Don Giovanni Milani