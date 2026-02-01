DON GIOVANNI MEDITA NELLA QUARTA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Lo possiamo leggere davvero in tanti modi il branetto del vangelo che ci propone la liturgia di questa domenica. Spesso prende titolo come della “tempesta sedata”, ma ci è subito evidente non sia tanto importante il fatto materiale (che richiama il salmo 107, 23-30) quanto gli atteggiamenti degli attori: il Signore Gesù e i discepoli che lo seguono: son probabilmente loro a svegliarlo nel timore d’esser perduti (non anche a rappresentare noi stessi?). Infatti il racconto di Matteo, scorciato com’è dalla narrazione di Marco – per solito la più essenziale – non è da considerare unicamente storico.



Per la morfologia del luogo con la chiostra dei monti d’attorno, il lago di Tiberiade non è infrequente all’improvviso l’agitarsi in tempesta (ricordo un simile evento capitato proprio a me, e il trepidante, dissimulato timore a fingere sicurezza per rassicurare i pellegrini che mi stavano attorno).

Anche i Padri della Chiesa spesso, in quella barca su cui sale il Signore Gesù seguito dai suoi discepoli, hanno visto la Chiesa tanto sovente scossa da marosi ma nella costante presenza del Signore stesso, pur creduto men partecipe. Anche noi ben avvertiti a non registrare semplicemente il fatto come sola narrazione della vicenda di Gesù nel suo cammino terreno, lo dobbiamo fare considerando con cura il modo di comunicarcelo di Matteo. Ci narra, il primo vangelo, che Gesù prenda iniziativa di salire sulla barca mentre lo seguano i discepoli.

Il sonno del Signore, dopo le fatiche della predicazione è fisicamente ben comprensibile, ma da leggere non solo in modo materiale; non è forse proprio perché sia svegliato – invocato in aiuto – a chi debba avere fede in lui? (Simile episodio costituisce – lo ricordiamo – anche il quinto dei sette “segni” di Giovanni che mostra il Signore Gesù nella potenza divina di creatore proprio lì allusa). Non vi troviamo però solo epifania del Signore o semplice invito alla preghiera, piuttosto invito a giusta preghiera e più a considerare, ben oltre l’invocare, il nostro rapporto di fede col Signore.

Credo sia opportuna, e anche di grande attualità per noi, la lettura del dialogo tra chi sollecita il Signore risvegliandolo e lo stesso Gesù, specie nelle sue parole che propriamente suonano: “Perché siete paurosi, gente di poca fede?” “Τί δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι;”. Dobbiamo imparare certo a invocare il Signore nella nostra vita, perché non sia la paura a tracciare nel nostro cammino, ma la fede, infatti la paura soffoca la speranza facendo contare solo sulle nostre proprie forze, mentre la fede è capace di liberare capacità ed energie sul momento nascoste, fuori dal calcolo immediato e aiuta invece a misurare la realtà con la presenza sempre paterna (e pure onnipotente) del Signore.

Allora l’interrogativo di “tutti pieni di stupore” sul Signore Gesù che impone obbedienza anche a venti e mare, diventa nostro, non semplicemente a scorgere (da catechismo) il creatore, ma a sollecitare risposta personale di rapporto intimo con lui.

Don Giovanni Milani