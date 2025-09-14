DON GIOVANNI MEDITA NELL’ESALTAZIONE DELLA CROCE

Celebriamo la festa dell’Esaltazione della Santa Croce. È certo che, per chi non conosca il Figlio di Dio e dell’uomo immolato proprio sulla croce, non solo paia singolare, ma ben di più non gli riesca di capire come se ne possa esaltare lo strumento di supplizio e morte.

Ce lo insegna soprattutto il vangelo di Giovanni che mostra proprio come quel funesto patibolo sia segno di vittoria: è attraverso l’umiliazione della morte in croce del Signore Gesù – proprio perché sacrificio innalzato alla giustizia di Dio – che l’umanità intera può essere liberata dalla sua fragilità morale di peccato.

Anche il primo brano proposto dalla nostra liturgia ci aiuta a farne riflessione con il richiamo all’antica potenza di salvezza di Dio nel difficile cammino del popolo ebraico nel deserto verso libertà e salvezza.

Quanto ci è proposto dalla liturgia è un breve tratto del lungo colloquio notturno che Nicodemo, nella perplessità e incertezza della sua riflessione, si va a procurare con il Signore Gesù.

Ricordiamo intanto che, per la tradizione ebraica, la notte è momento più opportuno per la meditazione della Parola, del mistero di Dio, pur se forse anche la condizione di Nicodemo come appartenente al sinedrio, gliela consigliava per riservatezza.

Gesù afferma: “Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo”. Vale a dire che Dio non è accessibile a nessuno se non, appunto, al Figlio dell’uomo e naturalmente a chi ne abbia da lui rivelazione che, come si vede, non è solo di parola, di notizia, invece di salvezza piena nella fede.

Con il richiamo all’antica figura del serpente innalzato nel deserto a salvezza dai morsi letali dei serpenti di fuoco, il Signore Gesù mostra a Nicodemo, come solo attraverso l’innalzamento del Figlio dell’uomo (che noi ben sappiamo sia il suo sacrificio di croce) “chiunque crede in lui” possa avere “la vita eterna”.

Diventa luminosa l’ultima affermazione del nostro brano: “Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui”.

La nostra salvezza, certo quella eterna e definitiva, ma già il senso della vita nella fede del Signore Gesù salvatore – qui si afferma – ci sia data in dono, comunicata da “colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo”.

Guardando alla croce, nella fede, andiamo ben oltre lo strumento di morte, vediamo che quel sacrificio d’estrema umiliazione, è invece altare d’immolazione, d’innalzamento della vittima santa per la vittoria sul peccato, la vera morte, addirittura dono di vita che rifiorisce nella resurrezione.

Don Giovanni Milani