DON GIOVANNI MEDITA NELL’ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

La parabola proposta in questa domenica “del perdono” ci è ben nota, mette conto però non darla scontata ricca com’è di insegnamenti allusivi nei suoi personaggi.

Più correntemente la pagina è nota come quella del “figliol prodigo”, ma non è solo il figlio minore in cui ci possiamo sentire sollecitati a utile riflessione.

Sovente la sua richiesta della “parte del patrimonio che gli spetta” è stata interpretata come gesto arrogante non tenendo conto della Legge antica che attribuiva possibilità legittima a simile richiesta; ci dà meglio a pensare il suo pretendere distanza, indipendenza nell’allontanarsi dalla casa, dall’amore del padre “in un paese lontano”, per poi giungere a riconsiderarne la scelta dopo lo sperpero dei beni ed il sopravvenire di una “grande carestia”.

Anche il pensiero del ritorno non pare dettato da affetto figliale, piuttosto da calcolo di sopravvivenza economica che fa contrasto con l’amore sempre vigile del Padre – evidente richiamo alla perseverante misericordia di Dio – che vede da lontano, attende sempre la resipiscenza del peccatore.

Il padre – evidente immagine del “Padre” – non ha lo sguardo del suo primogenito, severo di giustizia e torvo nel cuore solo a considerare l’errore; vuole ci sia festa. Non considera il dissipatore delle sostanze famigliari, che come proprio figlio, fino alla dignità “dell’anello al dito”, “perché era morto ed è tornato alla vita, era perduto ed è stato ritrovato”.

È però il maggiore che mi sollecita maggiormente, con quel suo covare rabbia in cuore, il distanziarsi dal fratello con immediato, avverso giudizio. Mi pare figura meno retorica, più vicina alla nostra fragilità corrente capace di impuntarsi sentendo la propria condizione sempre nel giusto e subito offesa da chi sia valutato immeritamente meglio che noi stessi.

È tanto facile considerare i beni di cui godiamo abitualmente, non come condizione felice e dono, ma diritto; sorgono così giudizi malevoli anche verso chi abbia le nostre stesse opportunità in modo, a nostro giudizio, immotivato e ingiusto.

È la logica del fratello maggiore: si sente offeso dal padre che ha accolto il fratello riconoscendolo figlio. Mai ha considerato la propria condizione di sicurezza serena nella casa come opportunità ricevuta, ha solo avvertito il proprio rapporto con il padre nel dovere, non nell’accogliete condizione famigliare.

Ma il personaggio nella parabola che dovrebbe indurci maggiore e migliore considerazione è il padre – trasparenza così diretta del Signore – che ha in cuore (quasi con più sporti sentimenti d’affetto) chi è nella fragilità e nella debolezza del peccato.

Proprio in questa ultima domenica avanti la Quaresima rivolgiamo pensiero grato all’amore del Signore, che veglia sulle nostre distanze perché possiamo tornare a lui, riconoscere quanto il suo amore ci solleciti alla nostra indelebile dignità figliale.

Don Giovanni Milani