DON GIOVANNI MEDITA: S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

Celebriamo oggi, secondo la liturgia che ci è propria, la festa della Sacra Famiglia, la famiglia di Gesù, che nel più vasto rito latino, quello romano, è stata celebrata nella domenica tra il Natale e il Capodanno.

La collocazione liturgica assume un’evidente sottolineatura che ci affrettiamo a raccogliere: per noi è collocata nel tempo dopo l’Epifania, che ne conserva ancora il senso di manifestazione del “mistero”, del dono, che è il Signore Gesù per l’uomo ed è significativo considerarne il modo. Il ritaglio evangelico lo ritroveremo tra breve nella festa della presentazione al tempio con migliore completezza di racconto, ma oggi è bene fissare la nostra attenzione, non solo sul piccolo Signore Gesù, sempre in qualche modo centro dell’attenzione narrativa evangelica pure nella tenerezza dell’infanzia tutto affidato ai Suoi, ma propriamente allargarci anche su loro, su tutta la famiglia pur se il brano, con la presenza di Simeone, vi convoglia parecchio l’attenzione.

Proprio per buona e opportuna considerazione dobbiamo osservare questo episodio inserito, come già il breve tratto della circoncisione, nella pietà famigliare profondamente permeata dalle istituzioni, tradizioni, ritualità e gesti concreti della fede e della cultura del popolo d’Israele. Gesù, già circonciso l’ottavo giorno, al quarantesimo viene presentato al tempio del Signore. Non vi è precetto per questo ma, secondo Neemia (il passo è a: 10,36-37), una pia tradizione presentava al tempio ogni rimizia, fin anche del primogenito. E i genitori di Gesù anche questo vogliono adempiere.

Questo profondo calarsi nelle prescrizioni e tradizioni del popolo d’Israele ci presenta l’intensa appartenenza del Signore Gesù e della sia famiglia al Popolo del Signore.

È poi anche molto interessante, che proprio perché non c’è precetto il quadro sia di profonda umanità, di desiderio, di pia speranza di quei giovani coniugi che presentano al Signore il loro tenero piccolo approfittando del precetto di purificazione della madre (il plurale di Luca pare richiamare una tradizione che l’estendesse pure al bambino). Prima del sacrificio vi è però l’intervento di Simeone che il testo ripetutamente fa di ispirazione dello Spirito. Quel prendere tra le braccia nella presenza di entrambi i genitori dice che il luogo non è quello della sacralità, ma dei cortili esterni nell’ambito di incontro semplicemente umano, non nella santità del rito, così per noi e la nostra considerazione famigliare ben più significativo perché c’è un sacro che è prima del rito.

Simeone è vero profeta, benché, come dire? non ufficiale, nascosto: uomo di fede tanto radicata nella speranza, nella preghiera (già lui è a dir molto ancora a noi, alle nostre famiglie), mosso dallo Spirito, si accosta alla famiglia di Gesù che in quei gesti pii, in quell’agire umile nel solco della sana tradizione che guida con semplicità la vita nella luce divina, trova senso al cammino.

Don Giovanni Milani