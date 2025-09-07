DON GIOVANNI: SECONDA DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Siamo di fronte, in questa liturgia domenicale, a una parabola, una delle tante (questa ce la riporta solo il primo vangelo) non unica ad avere come sfondo la vigna.

È utile rimarcare come, nell’immaginario ebraico, la vigna non sia solo un segno di benessere, dunque una sorta d’orgoglio famigliare, abbia invece, per sovrappiù, valenza profetica ben più profonda (ce lo ricorda anche l’Isaia della prima lettura) è infatti richiamo al Popolo del Signore, quasi – a riflesso dell’immagine – suo orgoglio, ahimè spesso sofferto per le ricorrenti infedeltà.

L’immagine, la parabola ha forza polemica, come ci accorgiamo anche dalla narrazione oltre l’immagine, rivolta ai “capi dei sacerdoti ed anziani del popolo” che pretendevano ragione della autorità del Signore Gesù che era entrato nel tempio con forti gesti profetici.

Se la trasparenza in ordine a quei personaggi e quelle categorie è limpidissima già nelle parole di Gesù, per noi mette conto non sfilarci dalla sollecitazione che ce ne deriva.

Né l’un né l’altro dei figlioli presentano docilità esemplare, già qui subito possiamo trovare richiamo all’istintività malata che ogni uomo – ciascuno di noi – si trova dentro e ha da combattere.

Vorremmo essere almeno simili al primo, forse il maggiore, che “si pentì”.

Gesù stesso ci porta ai pubblicani e alle prostitute, certo lontani dalla Legge nelle loro pratiche di vita di interessato collaborazionismo con l’oppressore o tanto moralmente riprovevoli, pure attenti a credere a Giovanni “sulla via della giustizia”.

Potrebbe non essere agevole riconoscerci in quelle categorie, ma il Signore Gesù ce ne richiama a riflessione. Sono proprio coloro che si pongono in fronte avverso al Signore che si sentono forti della loro pretesa osservanza della Legge ed è innegabile siano tanto vicini ai nostri sentimenti più immediati: anche noi facilmente ci nascondiamo dietro la pratica religiosa per credere di essere “nella via della giustizia”, per dirla con il testo evangelico, più che in coinvolgimento profondo di coscienza.

Sono convinto che il testo della parabola, con il suo seguito di pensieri, ci debba portare a riflettere al nostro bisogno profondo dell’amore misericordioso di Dio, cui dobbiamo sinceramente arrenderci, convincerci della nostra fragilità e debolezza – che non possiamo negare possa, anche debba, essere aiutata dalla pratica religiosa – ma è solo la fede, non i nostri presunti meriti, che ci affida alla grandezza divina, essa sola può dare senso e salvezza alla nostra vita.

Don Giovanni Milani