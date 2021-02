LECCO – Il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa ha presieduto questo pomeriggio in Prefettura un tavolo tecnico per la risoluzione della “incresciosa situazione di congestione del traffico automobilistico registratasi nella giornata di domenica lungo la Strada Statale 36”.

All’incontro hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze di polizia, il Comandante della Polizia Stradale-Sezione di Lecco, i rappresentanti della Provincia ed i responsabili di Anas.

Il Prefetto, “espresso il proprio rammarico su quanto verificatosi domenica scorsa, da imputarsi prevalentemente alla presenza di un cantiere di manutenzione posto in prossimità dell’uscita per la SP72”, ha invitato i responsabili di Anas “ad individuare tempestivamente soluzioni tecniche che evitino per il futuro il ripetersi di situazioni di così intenso disagio per gli utenti della strada”.

Anas ha garantito che, già a far data dal prossimo fine settimana, “il cantiere sarà smobilitato nelle prime ore del pomeriggio del venerdì, in modo da assicurare l’ordinaria viabilità su entrambe le direzioni di marcia, per poi essere ripristinato nella mattinata del lunedì”.

Il Prefetto ha chiesto altresì che analoghi interventi di smantellamento cantieri vengano effettuati anche durante le festività infrasettimanali durante le quali si registrano più intensi volumi di traffico.

