LECCO/DERVIO – Incidente con un ferito grave all’uscita di Dervio in direzione Nord sulla Superstrada 36.

Un 59enne risulta essere rimasto ferito dopo essere uscito di strada a bordo del suo autoveicolo, in galleria. Problemi per l’arrivo dell’elicottero del 118 – ostacolato dal maltempo in zona – sul posto mezzi sanitari del Soccorso Bellanese e da Lecco. In codice giallo il ricovero in pronto soccorso per un trauma toracico.

Nel capoluogo altro incidente, sembra senza feriti, ma con conseguenze sulla circolazione: il sinistro sul ponte ‘Manzoni’, ancora in direzione Nord.

Aggiornamenti a breve in questa stessa pagina di Lecco News.

RedCro