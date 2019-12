LECCO – Nuovi bandi in città per DoteComune. Due posizioni sono state attivate dal Comune di Lecco mentre cinque sono i tirocini che offre la Provincia.

DoteComune è un’esperienza formativa nella pubblica amministrazione per inoccupati o disoccupati di età uguale o superiore a 18 anni residenti in Lombardia e la domanda di partecipazione con allegati i documenti richiesti, è scaricabile dal sito www.dotecomune.it e dal sito internet istituzionale dell’ente in questione. È prevista un’indennità mensile di tirocinio di 300 euro e al termine dell’esperienza vi sarà la certificazione delle competenze acquisite, secondo il Quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia.

Per quanto riguarda Palazzo Bovara i due tirocinanti faranno esperienza per 12 mesi rispettivamente in area sociale al punto informativo e di orientamento dei Servizi alla persona e in area amministrativa all’ufficio Tributi. Le domande di partecipazione entro le 12.30 di martedì 17 dicembre.

Scade alle 14 dello stesso giorno la consegna delle candidature a Villa Locatelli. Il bando propone due tirocini in area topografo alla Direzione Viabilità/Fabbricati per la durata di 6 mesi, un tirocinio in area trasversale/ufficio alla Stazione unica appaltante per la durata di 12 mesi, un tirocinio in area tecnica al Settore Ecologia per la durata di 12 mesi, un tirocinio in area accoglienza al Centro impiego di Lecco per la durata di 12 mesi.