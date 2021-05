MILANO – “Dote Scuola – Materiale didattico e borse di studio statali” è il contributo di Regione Lombardia per sostenere le spese per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica. Il contributo varia da 200 a 500 euro.

Destinatari sono studenti fino a 21 anni non compiuti, residenti in Lombardia, frequentanti scuole secondarie di primo e secondo grado (statali o paritarie) oppure istituzioni formative accreditate, con sede in Lombardia o nelle Regioni confinanti (purché lo studente rientri ogni giorno alla propria residenza), con Isee 2021 inferiore o uguale a 15.748,78 euro. Sono valide solo le attestazioni Isee richieste a partire dal 1° gennaio 2021.

La domanda può essere presentata entro le 12 di martedì 15 giugno 2021 solo online sulla piattaforma regionale Bandi Online, accedendo al sistema con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), oppure utilizzando la CNS (Carta Nazionale dei Servizi) / CRS (Carta Regionale dei Servizi), con PIN personale e lettore della Carta, oppure la CIE (Carta d’Identità Elettronica) con PIN personale e lettore della Carta.

Per informazioni: dotescuola@regione.lombardia.it – 02 67650090 (lun. – gio. ore 9.30 – 12.30 e ore 14.30 – 16.30; ven. ore 9.30 – 12.30). Per approfondimenti: pagina Dote Scuola – FAQ Domande e risposte – Manuale per l’adesione o la rinuncia.