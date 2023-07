LECCO – Hanno patteggiato un anno di reclusione due giovani residenti nel lecchese che spacciavano con barattoli di prodotti alimentari.

I fatti: i giovani avevano creato il centro di smistamento nell’hinterland del capoluogo, ricevano la droga, hashish e cocaina dalla Spagna, la dividevano in bustine e la inserivano in barattoli – tipo quelli della verdura, ben sigillati – per passare inosservati. Poi i barattoli venivano affidati a un servizio di corriere che li trasportava in Lombardia e città del centro Italia. Lo spaccio è stato smantellato quando una donna – residente a Roma e conosciuta dalle forze dell’ordine – si è recata a ritirare i pacchi contenenti i barattoli pieni di sostanze stupefacenti.

Due giovani residenti nel Lecchese – M.B., 27 anni, e A. G., 29 anni, il primo assistito dall’avvocato Nadia Colombo, il secondo dall’avvocato Sonia Riva – sono finiti davanti al Gup Nora Lisa Passoni e nell’udienza di questa mattina hanno patteggiato un anno di reclusione.

A.Pa.