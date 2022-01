LECCO – “Una città bellissima, con un lungolago meraviglioso, a solo un’ora da Milano”. È questa la prima descrizione della città manzoniana di Felipe e Christini, una coppia di turisti brasiliani che hanno condiviso il loro viaggio a Lecco su YouTube.

Folgorati da un paesaggio che, forse, chi è abituato a vedere non apprezza abbastanza, i due hanno girato ogni via del centro, dalla stazione al vallo delle mura, passando per le piazze Armando Diaz e XX settembre, dove erano allestiti i classici mercatini di Natale.

Tanti i temi toccati dai brasiliani, che hanno messo in evidenza l’efficienza del Politecnico e dell’ospedale, “grande, ben servito e con quasi tutte le specializzazioni”, con un approfondimento sull’economia: “Ovvio che il turismo, con il lago e altre posti bellissimi come i piani d’Erna, faccia girare i soldi in città, ma Lecco si basa anche sulle tante industrie che occupano migliaia di persone”.

Quasi scontato un cenno ad Alessandro Manzoni e alla sua opera, riconosciuta come un capolavoro anche al di fuori dell’Italia.

La visita e dunque il video si chiudono con lo splendido panorama dal lungolago, con uno sguardo a tre dei simboli principali della citta: il Lario, le montagne e il “matitone” che svetta sui tetti delle case.

