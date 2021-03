LECCO/MANDELLO – Due incidenti montani oggi nel Lecchese, entrambi nel primo pomeriggio.

Ai Piani d’Erna un malcapitato scivolato in un canalone, al lavoro i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco insieme all’elicottero Vf Drago 84 che hanno operato per il recupero dell’infortunato.

Sul Grignone, nel territorio di Mandello in zona Zucco di Tura, lo stesso “Drago 84” e la squadra Saf dei pompieri sono stati allertati per un secondo soccorso, una famiglia con due bambini era in difficoltà in una zona impervia, in questo caso quattro persone sono state messe in salvo.

RedCro