VALFURVA (SO) – Si torna in pista dopo la pausa natalizia e si ricomincia da Santa Caterina. In programma due Super G Fis, maschile e femminile per gli atleti dello Sci Club Lecco.

Prima gara martedì, con Greta Canepari che chiude in 23ª posizione con il tempo di 2’22”91. Giornata no per le altre due lecchesi in pista: Diana Camozzini e Vittoria Fusoni che non hanno chiuso la prima manche. Ad imporsi è stata Michela Azzola con il tempo di 2’04”99.

Nella gara maschile il migliore dei lecchesi è Michelangelo Tentori che sale sul 3° gradino del podio con il tempo di 2’01”91. Più dietro Andrea Bertoldini 27°, Andrea Stivano 39° e Kevin Bendetti 50°. Non hanno chiuso la prima manche Pietro Gorla e Aiace Smaldore mentre non ha chiuso la seconda manche Francesco Peccati. A vincere la gara è stato Simon Talacci con il tempo di 2’01”18.

Nella seconda giornata di gare, mercoledì, al femminile è ancora Greta Canepari ad ottenere il miglior risultato delle lecchesi, chiudendo in 24ª posizione. Altra giornata no invece per Camozzini e Fusoni uscite rispettivamente nella prima e seconda manche. La vittoria è andata ancora a Michela Azzola (2’06”18).

Al maschile, di nuovo in evidenza Michelangelo Tentori che conquista il 2° posto con il tempo di 2’02”80. Buona gara anche per Andrea Bertoldini 23°; quindi Aiace Smaldore 28°, Pietro Gorla 32°, Francesco Peccati 38° e Kevin Benedetti 42°. Uscito nella prima manche Stievano. Sul podio più alto è finito Simon Talacci col tempo di 2’02”62.

Oggi, giovedì 9, doppio appuntamento con due Super G maschili e due femminili validi come Fis Junior.