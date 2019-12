LECCO – Prime immagini a manifestazione in corso per l’evento in stile “Sardine” organizzato a Lecco – con localizzazione “Alborelle“-

Circa duemila i presenti intorno alle 19:30, ma piazza XX Settembre si è andata riempiendo man mano che passava il tempo. Gente di tutte le generazioni, dai bambini più piccoli agli anziani.

Quattro gli interventi sui temi cardine: la lettura dei primi 12 articoli della Costituzione “nei quali ci riconosciamo in questa piazza”, violenza e non violenza, diritti e “la nostra idea di politica e comunità”.



“Questa – hanno detto i promotori – vuole essere una piazza pacifica e quieta, vogliano che si mantenga un clima bello di persone che intessono relazioni e condividono valori”.

E ancora: “Per troppo tempo siamo stati silenti di fronte all’imbarbarimento del linguaggio, abbiamo pensato sì trattasse di poche persone, abbiamo pensato che la nostra democrazia avesse gli anticorpi per resistere -ma ora non stiamo più in silenzio. Un semplice insulto, domani può essere una discriminazione o una aggressione. Ci siamo accorti che non si trattava di poche persone e che non sarebbe stato un fenomeno passeggero”.

“Stiamo vivendo un’epoca di violenza verbale senza precedenti, qualcuno ha risvegliato la bestia e questa piazza garbata è qui per dire ora basta: Lecco non abbocca, Lecco non si lega. Ci aspettiamo che chi ricopre ruoli di responsabilità si rivolga a questa piazza, parli con noi, al nostro cervello e non alla nostra pancia”.



E mentre passano “Com’è profondo il mare” di Dalla e l’evergreen “We will rock you“, vengono citati i nomi di Giulio Regeni e di Silvia, cooperante rapita in Africa e ancora di Liliana Segre.

Sui diritti: “Questa piazza è bellissima perché è antifascista e antirazzista – dicono gli organizzatori -. Siamo una piazza propositiva che crede all’importanza dei diritti. Ultimamente si sente parlare dei diritti come se fossero una concessione e un regalo. Questa concezione ha radice nell’idea che i diritti vengano dopo i doveri, vadano guadagnati. Ma la costituzione nell’articolo 4 sancisce il loro equilibrio. Il cittadino va messo nelle condizioni di compiere questo dovere. I diritti sociali e civili sono il terreno fertile per la crescita di una società sana, giusta e tollerante, una società di pace. In questa piazza diciamo che nn possiamo più tollerare l’assenza di diritti”.

C. S. e S. M. T.