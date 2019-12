LECCO – Ritorna, con la sesta edizione, il torneo internazionale giovanile di pallavolo femminile “Eagle Cup”, quest’anno per la prima volta con la formula su tre giorni: da sabato 4 a domenica 6 gennaio. Il torneo si disputerà in numerose palestre di Lecco e provincia, comprendendo le diverse categorie Under 12 misto, under 13, under 14, under 16 ed under 18 femminile.

Molti i comuni che hanno rinnovato la collaborazione con la Picco Lecco per organizzare l’evento, alcuni mettendo anche a disposizione i propri impianti di gioco. Tra questi possiamo annoverare i Lecco, Oggiono, Sirone, Galbiate, Casatenovo, Mandello del Lario, Garbagnate Monastero, Abbadia Lariana, Lierna, Calolziocorte, Colle Brianza, Valmadrera, Malgrate, Merate e Renate.

Le squadre si sfideranno in gironi all’italiana con fasi ad eliminazione diretta composte da ottavi, quarti, semifinali e finali. Gli incontri dei gironi relativi alle categorie Under 12 e 13 femminile verranno arbitrati dalle squadre vincenti, mentre le fasi finali e tutte le partite delle categorie superiori verranno dirette da arbitri federali.