LECCO – Appello per Corrado, la lista dei candidati di Appello per Lecco descrive in tutto e per tutto il suo candidato sindaco Corrado Valsecchi.

A scorrere i 32 nomi, 16 uomini e 16 donne, tra cui un pezzeo della giunta Brivio, con Gaia Bolognini assessore al Territorio strappata all’area PD e l’assessore al Bilancio Lorenzo Goretti. Poi Oliviero Andreotti, la cui candidatura è figlia della recente alleanza con Più Europa. E ci sono i nuovi cittadini italiani, per Valsecchi una impostazione culturale che gli proviene dall’essere stato fondatore dell’associazione Les Cultures.

“La lista di Appello per Lecco è molto inclusiva, tiene conto – scrive nel comunicato ApL -della presenza importante che l’immigrazione riveste nella nostra città con circa 5.500 cittadini”.

La vera sorpresa è Alberto Fumagalli, il patron del Nameless, la grande manifestazione musicale giovanile nata a Lecco, poi trasferita in Valsassina e ora destinata alla Brianza.

Tra le fila di Appello per Lecco incontriamo alcuni vecchi volti come Giorgio Gualzetti e Rinaldo Zanini, quest’ultimo presidente del movimento. In più tanti professionisti ed imprenditoria.

Jennifer Crippa presentata alcune settimane fa sul battello Dalia nel progetto ” candidati dei cinque continenti ” è stata sostituita da Maria Claudia da Costa.

Domani venerdì la lista verrà depositato con il tradizionale simbolo del gruppo.

