LECCO – In merito al finanziamento di 750.000 euro ottenuto dal Ministero dell’Istruzione per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche degli edifici scolastici superiori per il contenimento del rischio sanitario da Covid-19, la Provincia di Lecco precisa che il finanziamento fa riferimento all’avviso emanato nell’ambito del programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale.

Il 1° luglio la Provincia di Lecco ha presentato la candidatura al relativo avviso; il 7 luglio è stato pubblicato l’elenco degli enti ammessi al finanziamento; il 13 luglio è pervenuta la nota di autorizzazione per il contributo di 750.000 euro. A seguito di ciò la Provincia di Lecco ha recepito le richieste degli istituti scolastici, pervenute tra il 15 e il 27 luglio, verificandone le tipologie in relazione agli assunti previsti dall’avviso e stilando un elenco delle richieste ammissibili cui dare seguito.

Tra il 16 e il 31 luglio i tecnici della Provincia hanno effettuato sopralluoghi negli istituti per procedere a una prima quantificazione di massima degli interventi e alla definizione dei quadri economici, nel rispetto delle disposizioni del finanziamento. Alcuni interventi richiesti sono stati esclusi perché non ammissibili a contributo, non rientranti nelle tipologie di lavori previste dall’avviso o non praticabili; la Provincia ha inviato ai dirigenti scolastici interessati comunicazione motivata.

Successivamente la Provincia ha avviato la procedura di gara per l’individuazione del professionista a cui affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione; quindi procederà ad affidare gli interventi sulla base dei progetti definitivi, redatti dai tecnici provinciali. I lavori verranno affidati entro il 20 settembre, dovranno essere eseguiti entro il 31 ottobre e rendicontati entro il 31 dicembre 2020.

Secondo i criteri dell’avviso non era possibile trasferire i fondi agli istituti scolastici, possibilità prevista solo per gli enti in dissesto.

“La Provincia di Lecco – commenta il presidente Claudio Usuelli – è proprietaria degli immobili degli istituti scolastici superiori e ne gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria con risorse proprie e con finanziamenti di altri enti, garantendo condizioni di efficienza, sicurezza e igiene. I lavori di adeguamento devono essere svolti in sicurezza anche dal punto di vista delle responsabilità presenti e future, che sono sempre in capo alla Provincia e non ai singoli istituti. Dopo aver ricevuto comunicazione dell’avvenuto finanziamento, la Provincia di Lecco si è messa subito al lavoro per individuare i lavori compatibili con questo tipo di finanziamento e per espletare tutte le procedure necessarie, senza perdere nemmeno un giorno di tempo”.

“I Consiglieri provinciali delegati all’Istruzione Felice Rocca e all’Edilizia scolastica Marco Passoni e i tecnici provinciali stanno lavorando su queste attività incessantemente e con la massima serietà. L’intervento dei dirigenti scolastici degli istituti Viganò e Agnesi di Merate è decisamente fuori luogo e irrispettoso per il grande lavoro che gli uffici provinciali stanno eseguendo in tempi molto ristretti, in piena estate, con i numeri in organico ben noti e soprattutto seguendo le procedure corrette. I tempi per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori devono tener conto di tutte queste variabili: per i miracoli non siamo ancora attrezzati. Se la Provincia di Lecco ha una colpa è quella di non comunicare ai cittadini tempestivamente il lavoro da svolgere perché troppo impegnata a svolgerlo: preferiamo e preferiremo sempre i fatti alle parole. Il bisogno di protagonismo non è nelle nostre corde, ma rimandiamo al mittente le accuse di inefficienza che sono del tutto infondate”.