LECCO – È tempo di giudizi per le scuole superiori d’Italia, finite sotto l’attenta indagine di Eduscopio, che ha stilato le classifiche relative ai migliori istituti a livello nazionale. I dati raccolti su oltre 7500 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie sono stati divisi tra preparazione al mondo del lavoro e all’università; in quest’ultimo caso, i punteggi sono basati sui risultati ottenuti alla maturità 2020 e sui voti ottenuti dai nei-diplomati durante il primo anno universitario, ovvero fino all’estate appena trascorsa.

Per quanto riguarda i licei scientifici della provincia, fanno la voce grossa il V. Bachelet di Oggiono, il G.B. Grassi di Lecco e l’Agnesi di Merate. I punteggi ottenuti, tutti superiori al 90, valgono l’ingresso tra le scuole migliori a livello nazionale, soprattutto nel caso del Bachelet. Più staccati G. Leopardi e Volta, a 66 punti.

Continua tra i licei classici la marcia trionfale dell’A. Manzoni, che con 89 punti si conferma un top nel settore. Alle sue spalle nuovamente il Leopardi, con 77 punti.

Tra i linguistici risultati simili per Bachelet e Manzoni, entrambi a quota 73, stesso punteggio raggiunto dal Medardo Rosso in ambito artistico. 74 punti per Rota di Calolziocorte e Bertacchi tra gli istituti di indirizzo scienze umane.

Nelle scienze applicate ancora davanti il Bachelet (82,46 punti), sopra a Grassi, Badoni, Rota e Maria Ausiliatrice. Badoni davanti al Rota anche per quanto riguarda l’aspetto tecnologico. In ambito tecnico-economico il Bachelet a 65 punti precede Rota (63) e Parini (59).