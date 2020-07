LECCO – Gli effetti dell’epidemia di Covid si fanno sentire e così anche la partecipazione e il confronto politico prendono nuove strade e sperimentano modalità diverse: la festa provinciale de L’unità del 2020, ad esempio, si terrà dal 20 al 25 luglio con incontri totalmente in videoconferenza.

Intitolata “L’Italia che cambia“, la festa “quest’anno sarà diversa e nuova – spiega la segretaria provinciale del Partito Democratico Marinella Maldini – purtroppo le misure di sicurezze legate al coronavirus e i regolamenti sempre stringenti hanno imposto un cambio radicale alla tradizionale festa che negli ultimi anni si era tenuta presso il Centro sportivo di Barzago”.

“Abbiamo dovuto così reinventarla insieme a un ripensamento complessivo del modo di essere un partito delle persone, ma anche digitale, che convive con il coronavirus, senza rinunciare a fare iniziativa politica in forme nuove. Voglio quindi condividere la grande soddisfazione per la prima Festa de l’Unità provinciale online del territorio lecchese, un’idea innovativa e ambiziosa, che la nostra federazione, con la collaborazione di tutti, attraverso un percorso partecipato e propositivo, è riuscita a mettere in campo”.

Dal 20 al 25 luglio, tutti i giorni, sulla pagina Facebook del PD provincia di Lecco verranno trasmessi in diretta incontri con esponenti istituzionali, politici, della società civile, del mondo associativo, insieme ai quali i partecipanti potranno riflettere sull’Italia che cambia, in tutte le sue declinazioni. “È proprio il cambiamento il filo conduttore di questo momento storico e politico che stiamo attraversando, da cui usciremo sicuramente diversi e con un nuovo modo di guardare al futuro. Si rinuncia, per ora, ai tradizionali balli, concerti e cene in allegria – conclude maldini – ma non alla buona politica, augurandoci di poter tornare al più presto a fare comunità”.

Tutte le informazioni sul sito www.pdlecco.it e sulla pagina Facebook della Federazione Provinciale del Pd di Lecco.