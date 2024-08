ELEONORA LAVELLI (AZIONE): “LA POLITICA È DI TUTTI E PER TUTTI”

Da una analisi delle elezioni amministrative in Provincia di Lecco emerge un dato poco incoraggiante: la presenza giovanile e femminile nei Consigli comunali lecchesi si ferma, rispettivamente, al 10% e al 30% degli eletti. Mi permetto una riflessione perché appartengo a questa sparuta categoria di giovani donne appassionate di cosa pubblica.

Ho 29 anni, siedo in Consiglio comunale a Imbersago da quando ne avevo 24, sono avvocato e da un anno e mezzo ho la responsabilità di coordinare e far crescere la sezione lecchese di Azione in provincia.

La passione per la mia comunità è nata sui banchi del Liceo Agnesi di Merate ed è stata stimolata dalle belle persone incontrate e dal servizio all’interno delle associazioni culturali del territorio meratese. In poche parole: sono stata coinvolta e ho trovato compagni di viaggi con cui condividere un percorso di crescita prezioso e ricco di stimoli. Volevo raccontare la mia storia perché dietro ogni fiamma accesa c’è qualcuno che ha contribuito a “mettere della legna” e a far “scattare la scintilla”. E quando il cuore si scalda la vita, privata e collettiva, fa un salto di qualità.

Finché la Politica viene vista come qualcosa di distante, inutile e fazioso, non verrà scelta né vissuta (tantomeno dai giovani e dalle donne, troppo spesso “utilizzate” come mere riempilista). Questo cambio di passo dipende da noi! Dall’esempio che diamo e dal coinvolgimento che riusciamo ad alimentare.

Per questo, per Azione anche il rinnovo del Consiglio provinciale è un’occasione importante di partecipazione, ascolto e coinvolgimento di amministratori e cittadini in un progetto che abbia un orizzonte più ampio. Rimettere al centro la Persona (uomo, donna, maturo o giovane che sia) non è più rimandabile.



Eleonora Lavelli

Segretaria provinciale Azione