LECCO – In occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale e per il referendum confermativo per la riduzione del numero dei parlamentari, indetti per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, tutti gli elettori sono invitati a verificare la propria tessera elettorale.

Coloro i quali non avessero mai ritirato la nuova tessera, a seguito di trasferimento di residenza o acquisizione della cittadinanza, e gli elettori diciottenni, che compiono gli anni entro il 20 settembre 2020, oppure i loro genitori o le persone incaricate, sono invitati a recarsi all’ufficio elettorale comunale per ritirare la nuova tessera elettorale, previo appuntamento.

All’ufficio elettorale, aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e in via straordinaria venerdì 18 e sabato 19 settembre dalle 9 alle 18 e domenica 20 e lunedì 21 settembre per tutta la durata delle operazioni di votazione (dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì), si accede infatti su appuntamento, telefonando ai numeri 0341 481.295 – 414 – 430 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica elettorale@comune.lecco.it.

Per le operazioni di voto, ogni cittadino che abbia diritto di voto si reca nella stessa sezione delle altre consultazioni elettorali, se nel frattempo non ha modificato la propria residenza, indicata anche nella tessera elettorale.

Gli elettori non deambulanti, qualora la sede elettorale di sezione non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune appositamente attrezzata, presentando la tessera elettorale con il timbro AVD o l’attestazione medica rilasciata dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) oppure il libretto di pensione d’invalidità Inps. L’accompagnatore dovrà esibire la dichiarazione per il voto assistito.

A questo collegamento è possibile consultare l’elenco delle sezioni elettorali, con la specifica di quelle senza barriere.