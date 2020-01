LECCO – Appello per Lecco non si muove dalla sua posizione. Il candidato della piccola lista civica che da dieci anni sostiene l’amministrazione Brivio è e resta Corrado Valsecchi.

L’annuncio del Pd cittadino di candidare alla guida di Palazzo Bovara Mauro Gattinoni ha irrigidito le convinzioni di ApL e l’esito di una riunione serale conclusa poche ore fa conferma sia la scelta di non scendere a compromessi con gli ormai ex alleati sia le ambizioni del super assessore di governare la città.

Il tutto è sottoscritto in una nota notturna, dove si intravede uno spiraglio di trattativa, ipotesi delegata al livello regionale dei Civici.

Il direttivo allargato di Appello per Lecco riunitosi questa sera ha discusso per oltre due ore e hanno preso la parola 20 persone tra membri del direttivo e simpatizzanti.

Il direttivo di appello per Lecco, con la coerenza e l’autonomia che ci ha sempre contraddistinti, ha confermato il proprio orientamento di affermare il civismo autentico e rappresentativo come formula vincente anche per le elezioni comunali del 2020.

La messa in discussione dell’alleanza storica da parte della segreteria cittadina del PD resa evidente attraverso la manifesta ostilità, dichiarata mezzo stampa, del segretario cittadino del PD verso i componenti della Giunta Brivio, le osservazioni ingenerose sull’operato amministrativo durato 10 anni non hanno reso possibile alcuna condizione per una riconciliazione politica.

Appello per Lecco è una associazione e lista civica riconosciuta e riconoscibile nella città di Lecco, attraverso i suoi volontari ed esponenti istituzionali non si è mai risparmiata, assumendosi pienamente le responsabilità, per fare concretamente il bene di questa città .

Lasciamo che le ipotesi di lavoro del segretario del PD cittadino e della parte del partito che lo sostiene facciano il loro corso. Percorso azzardato e, a nostro giudizio, potenzialmente perdente.

Appello per Lecco questa sera ha deciso di continuare il suo cammino con tutte le forze politiche, le associazioni e i cittadini che in qualche modo vorranno promuovere un percorso diverso ed innovativo sul piano politico che metta il civismo come architrave del nuovo progetto.

Appello per Lecco ha fatto innumerevoli tentativi per rendere concreta l’idea di una alleanza che procedesse nel solco di quanto fatto insieme al PD in 10 anni di collaborazione nel governo della Città.

Lasciamo alla segreteria PD l’intera responsabilità di aver fatto naufragare un progetto vincente in una città moderata come quella lecchese e una stagione di grande impegno, sacrificio e disponibilità verso la comunità .

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno fatto parte di questa stagione durata per due Amministrazioni che per volontà della segretaria PD si interrompe e sembrerebbe non più recuperabile.

Per quanto ci riguarda il direttivo di Appello per Lecco ha approvato all’unanimità la relazione finale del Presidente Rinaldo Zanini e riconfermato pienamente l’appoggio al candidato sindaco di Appello per Lecco, l’assessore Corrado Valsecchi.

Il gruppo consiliare regionale dei Civici, i coordinatori di Alleanza Civica del Nord, oggi presenti al direttivo, si incontreranno in settimana con i referenti dei vari partiti dell’area progressista e moderata a livello regionale per verificare se sussistono possibilità inesplorate, a livello cittadino, che consentano di trovare un pertugio che possa eventualmente far ripartire la negoziazione politica da un “foglio bianco” per trovare una intesa questa volta condivisa e non frutto di imposizioni ed operazioni inaccettabili prima di tutto dal punto di vista etico che hanno creato solo acredine e lacerazioni difficilmente sanabili.

Appello per Lecco