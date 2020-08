LECCO – Il manifesto per una campagna elettorale gentile è una proposta che il gruppo civico AmbientalMente Lecco lancia facendo riferimento al percorso che ci separa dalle elezioni amministrative 2020 nella città di Lecco.

“Siamo in una realtà, anche social ma non solo, dove l’utilizzo delle parole ha ormai perso peso, facendo aumentare la tensione sociale – spiega il gruppo – Ci sentiamo dunque di rivolgere a tutte le forze politiche, siano esse liste elettorali o siano esse movimenti e forze politiche non direttamente candidate, la proposta di una sottoscrizione di un manifesto per una campagna elettorale gentile in vista delle amministrative del 2020. Il fine è quello di mandare un messaggio forte di rispetto reciproco, aspetto che riteniamo possa essere condiviso da tutte le forze politiche, quale che sia il loro colore“.

“La volontà è di spingere verso una campagna elettorale che ponga al centro la verità delle affermazioni, la correttezza della comunicazione e il rispetto dell’avversario politico – continuano – Perché le idee possono essere diverse, ma le persone vanno rispettate. L’oggetto centrale della campagna elettorale deve essere rappresentato dalle idee per il futuro di Lecco e non dall’aggressione verbale che distoglie l’attenzione dalla qualità delle proposte“.

“Abbiamo perciò deciso di invitare tutte le forze politiche ad aderire a questo manifesto, sottoscrivendolo e pubblicandolo sui loro canali e diffondendolo presso i loro simpatizzanti, auspicando una partecipazione massiccia che possa essere quindi un contributo importante per questa campagna elettorale”, conclude il comunicato.