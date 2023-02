LECCO – In attesa di verificare il loro operato “sul campo” (ovvero al consiglio regionale della Lombardia), reazioni misurate e soprattutto concise da parte dei neoeletti rappresentanti in Regione del territorio lecchese.



Per primo il primo – ovvero chi ha “stracciato tutti” con ben 5.695 preferenze raccolte nelle urne, Mauro Piazza della Lega:

“Sono stato eletto con tantissime preferenze. Una grande emozione, un grande lavoro di squadra! Grazie a tutti”.

“Le radici profonde, non gelano!” è l’incipit del festeggiamento dell’altro esponente di centro destra eletto in consiglio regionale, il Fratello d’Italia Giacomo Zamperini.

Che aggiunge: “Semplicemente grazie a tutti voi, amici miei. Adesso, avremo la straordinaria occasione di poter dimostrare tutta la nostra differenza nel fare POLITICA e nel rappresentare degnamente il territorio”.

A centro sinistra l’unico a poter celebrare l’elezione è Gian Mario Fragomeli del partito Democratico.

Per lui parla una nota a firma del consigliere regionale uscente Raffaele Straniero, “soddisfatto per l’elezione di un consigliere del Pd, che sembrava tutt’altro che scontato alla vigilia, e sono contento che a prendere il mio posto in consiglio sia Gian Mario Fragomeli, che, sono sicuro, saprà rappresentare nel modo migliore il nostro territorio, da persona competente, disponibile e concreta quale si è sempre dimostrata”.

RedPol