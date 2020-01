LECCO – Sabato 1 febbraio dalle 10 in sala conferenze di Palazzo Falck l’assemblea dei soci fondatori di “Alleanza Civica del Nord” con la relazione del portavoce Franco D’Alfonso, già assessore a Milano e della Città Metropolitana. Alle 11 ci saranno le elezioni del nuovo gruppo dirigente nazionale.

“Il 2020 sarà l’anno dei Civici ne siamo sempre più convinti – commentano gli attivisti di Appello per Lecco – per questo è nato il sodalizio che vede tra i fondatori molte autorevoli personalità del civismo e della politica. Molti di questi saranno in città per sostenere il progetto di Appello per Lecco e la sua dimensione autenticamente civica che ha prodotto sul piano culturale, sociale e politico un vero messaggio progressista e innovatore per la città”.

“Nel 2010 – ricordano – i soci fondatori di Appello per Lecco diedero un contributo determinante alla vittoria di Virginio Brivio contro l’ex ministro Roberto Castelli e nel 2015 la medesima alleanza riuscì a reiterare la stessa performance politica. La vittoria del 2010 fu l’occasione per instaurare i rapporti con tante associazioni civiche a partire da Milano Civica che prese spunto dall’esperienza di Lecco per contribuire a far vincere Giuliano Pisapia nel 2011″.

L’assemblea di Alleanza Civica e Appello per Lecco sarà aperta al pubblico dalle 11.30 alle 13.30 dove si tratterà il tema del “Civismo vincente per Lecco e per l’Italia”. Parleranno Tatiana Rojc, senatrice slovena di Trieste, Beppe Sala, sindaco di Milano (in video messaggio), Piero Bassetti, già primo presidente della Regione Lombardia e presidente di Globus et Locus, Patrizia Ghiazza di Sì Torino, Elisabetta Strada, consigliera regionale Lombardia dei Civici Europei, Claudio Signorile, già ministro e presidente di Italia Mediterranea. Conclude l’incontro Corrado Valsecchi membro fondatore di Appello per Lecco e Alleanza Civica del Nord che oltre allo sguardo sul futuro per il sodalizio civico nazionale parlerà delle prospettive politiche e associative di Appello per Lecco in relazione alla imminente campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale.